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В Орле открылась фотовыставка Константина Кокошкина

Выставка открылась в Орловском краеведческом музее в рамках Дней Москвы в Орловской области. Экспозиция принадлежит фонду Музея Москвы. Константин Кокошкин работал фотокорром журналов «Обозреватель» и «Вокруг света», он - обладатель самых престижных премий в области фотографии, автор книги «Русский альбом» с пейзажами России. В Орле представлены его работы, посвященные Москве.

Музей Москвы, который пополняет свою экспозицию за счет москвичей-дарителей, обрел эту серию в дар от автора.

Никита Сотников, пиар-директор Музея Москвы: «Когда мы выбирали, что же все-таки нам показать, не было никаких сомнений в том, что если мы хотим показать и рассказать о Москве что-то, то нужно показать именно работы Константина Кокошкина. Его работы настолько плотны по своему содержанию, настолько обширны, и они показывают Москву с ее лучшей стороны».

На фото - красивый, праздничный, прекрасно освещенный город, с архитектурными изысками, сплетением старого и нового. Москва в работах Константина Кокошкина предстает перед зрителями яркой, узнаваемой, со знаковыми местами, и буквально по всем фотографиям можно провести короткую экскурсию по самым главным улицам Москвы.

На открытие выставки прибыли губернатор области Андрей Клычков и руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. Обмен культурными связями один из важных моментов взаимодействия двух регионов - подчеркнул Андрей Клычков.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня мы, объединяя наши регионы в рабочей атмосфере, в рабочей обстановке, даем возможность нашим людям прикоснуться и к культуре».

В дар Музею Москвы была передана книга «Летопись Орловской губернии», а открывшуюся выставку можно считать началом дружбы двух музеев. Андрей Клычков и Виталий Сучков, вместе со всеми осмотрели экспозицию выставки и ответили на вопросы журналистов.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня мы уже подводим итоги прошедших круглых столов по туризму, по информационному обмену, по контактам И мы видим, что главная основа в той работе, которую мы вместе с правительством Москвы проводим, это создание тесных связей между нашими структурами».

Виталий Сучков, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы: «Впечатление великолепное, и я думаю, что эти Дни Москвы позволят нам и дальше также активно трудиться и реализовывать самые серьезные проекты».

Сегодня Дни Москвы в Орле завершаются. За это время были намечены планы новых совместных проектов, а люди, живущие в разных регионах одной страны, благодаря встречам, выставкам, концертам стали друг другу ближе и интереснее.




Эва Стасюлевич
12 июля 2019 года

 


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