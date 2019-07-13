Столичный опыт - орловским медикам

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Столичный опыт - орловским медикамСегодня в рамках Дней Москвы говорили о совершенствовании первичной медико-санитарной помощи. Круглые столы прошли сразу в нескольких учреждениях здравоохранения региона. К разговору были приглашены специалисты разных отраслей медицины.
Первым на страже здоровья пациента стоит участковый врач, поэтому очень важно, чтобы отношения у него с пациентом сложились. Об этом на круглом столе в поликлинике Заводского района Орла говорил Андрей Тяжельников, прошедший путь от участкового врача до руководителя крупнейшей московской поликлиники, делился опытом работы.
Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения г. Москвы: «Это будет касаться очень многих аспектов - и организации пространства в поликлиниках, и организации рабочего места врача, и организации рабочего места регистратора и вообще регистратуры в целом, а с другой стороны это будет качаться тех подходов, которые мы применяем в общении с пациентом. Зачастую нам не предъявляют претензии по поводу качества лечения, качества медицинских назначений, очень часто медицинскому сообществу предъявляют претензии по поводу того, что у нас, мягко сказать, нет души».
Особое отношение должно быть и к пациентам с сердечнососудистыми заболеваниями. О маршрутизации больных с инфарктом и инсультом и срочной помощи, в том числе и хирургической, говорили на круглом столе в областной больнице. Терапевтическое окно, позволяющее предотвратить развитие болезни, - это всего несколько часов.
Анастасия Лебедева, заместитель главного кардиолога г. Москвы: «Очень важна преемственность между стационаром и амбулаторным этапом, между стационарами разных уровней, если мы говорим о районных больницах в Орловской области. Люди должны уважать друг друга и, понимая сложности в работе друг друга, делать все содружественно на благо, прежде всего, пациентов».
Третье место, где в Орле проходил медицинский круглый стол, – онкологический диспансер. Обсуждали пути улучшения помощи пациентам. Скоро она станет доступнее. В районах откроется несколько центров с возможностью диагностики и химиотерапии.
Александр Удодов, главный врач Орловского областного онкологического диспансера: «Онкодиспансер и Орловскую область включили с этого года в федеральную программу «Онкология», за счет которой мы должны укрепится кадрами, закупить новое оборудование, обучить специалистов, чтобы было современное оборудование и подготовленные специалисты, которые бы на должном уровне обследовали пациентов и проводили им лечение».
Общение орловских врачей и московских специалистов будет продолжаться и дальше, - уверен глава департамента здравоохранения региона.
Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Выстраиваются теплые, добрые связи. Мы можем в виде телемедицинских консультаций рассматривать те или иные тяжелые случаи, консультировать пациентов, и все направлено на благо оказания медицинской помощи нашим жителям».
Разговор столичных гостей и орловских врачей был продуктивным. Московский опыт будет внедряться в Орле. Кроме того орловские медики приглашены в центральные клиники с ответным визитом.
В последние годы пациенты все чаще повторяют, что для того чтобы лечиться нужно отменное здоровье. Сегодня медики ищут пути, чтобы эта поговорка окончательно потеряла свою актуальность.