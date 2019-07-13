Новости версия для печати Столичный опыт - орловским медикам Сегодня в рамках Дней Москвы говорили о совершенствовании первичной медико-санитарной помощи. Круглые столы прошли сразу в нескольких учреждениях здравоохранения региона. К разговору были приглашены специалисты разных отраслей медицины.



Первым на страже здоровья пациента стоит участковый врач, поэтому очень важно, чтобы отношения у него с пациентом сложились. Об этом на круглом столе в поликлинике Заводского района Орла говорил Андрей Тяжельников, прошедший путь от участкового врача до руководителя крупнейшей московской поликлиники, делился опытом работы.



Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения г. Москвы: «Это будет касаться очень многих аспектов - и организации пространства в поликлиниках, и организации рабочего места врача, и организации рабочего места регистратора и вообще регистратуры в целом, а с другой стороны это будет качаться тех подходов, которые мы применяем в общении с пациентом. Зачастую нам не предъявляют претензии по поводу качества лечения, качества медицинских назначений, очень часто медицинскому сообществу предъявляют претензии по поводу того, что у нас, мягко сказать, нет души».

Особое отношение должно быть и к пациентам с сердечнососудистыми заболеваниями. О маршрутизации больных с инфарктом и инсультом и срочной помощи, в том числе и хирургической, говорили на круглом столе в областной больнице. Терапевтическое окно, позволяющее предотвратить развитие болезни, - это всего несколько часов.



Анастасия Лебедева, заместитель главного кардиолога г. Москвы: «Очень важна преемственность между стационаром и амбулаторным этапом, между стационарами разных уровней, если мы говорим о районных больницах в Орловской области. Люди должны уважать друг друга и, понимая сложности в работе друг друга, делать все содружественно на благо, прежде всего, пациентов».

Третье место, где в Орле проходил медицинский круглый стол, – онкологический диспансер. Обсуждали пути улучшения помощи пациентам. Скоро она станет доступнее. В районах откроется несколько центров с возможностью диагностики и химиотерапии.



Александр Удодов, главный врач Орловского областного онкологического диспансера: «Онкодиспансер и Орловскую область включили с этого года в федеральную программу «Онкология», за счет которой мы должны укрепится кадрами, закупить новое оборудование, обучить специалистов, чтобы было современное оборудование и подготовленные специалисты, которые бы на должном уровне обследовали пациентов и проводили им лечение».

Общение орловских врачей и московских специалистов будет продолжаться и дальше, - уверен глава департамента здравоохранения региона.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Выстраиваются теплые, добрые связи. Мы можем в виде телемедицинских консультаций рассматривать те или иные тяжелые случаи, консультировать пациентов, и все направлено на благо оказания медицинской помощи нашим жителям».

Разговор столичных гостей и орловских врачей был продуктивным. Московский опыт будет внедряться в Орле. Кроме того орловские медики приглашены в центральные клиники с ответным визитом.



В последние годы пациенты все чаще повторяют, что для того чтобы лечиться нужно отменное здоровье. Сегодня медики ищут пути, чтобы эта поговорка окончательно потеряла свою актуальность.









Елена Литинская

12 июля 2019 года







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