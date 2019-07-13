Новости версия для печати Орловские полицейские подружились с детсадовцами Проводят для них профилактические беседы.



Основное внимание стражей правопорядка направлено на привитие детям, являющимся участниками дорожного движения, полезных навыков безопасного поведения и знаний ПДД. Уже посещены все пришкольные лагеря. Также за второй месяц каникул стражи правопорядка побывали в почти 40 детских садах города Орла. Там сотрудники ГИБДД совместно с курсантами Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова рассказывают малышам о правилах дорожного движения и показывают им обучающие мультфильмы.





Анастасия Дорохова

13 июля 2019 года







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