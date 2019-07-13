«Горячая линия Роспотребнадзора: Больше всего орловцы интересуются безопасным хлебом
Из 22 обращений такой темы коснулись восемь.
Еще шесть потребителей задали вопрос специалистам Роспотребнадзора вопросы о необходимости маркировки хлебобулочных и кондитерских изделий; еще пятеро интересовались пользой хлеба и принципах здорового питания. Один обратившийся орловец получил информацию об использовании портала ГИС ЗПП о выявленной фальсификации хлебобулочных и кондитерских изделий и порядке оформления претензий в адрес продавца.