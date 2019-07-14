В Орловской области зафиксирован первый случай отравления грибами

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воскресенье
14.07.2019
9:53:28
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В Орловской области зафиксирован первый случай отравления грибамиОб это сообщает Роспотребнадзор.
Женщина съела грибы, которые называются толкачики. Они относятся к условно-съедобным. Тем более что при приготовлении пострадавшая женщина подвергла их только однократной варке, что категорически нельзя было делать, - отмечают санитарные врачи.
В ведомстве также напоминают: при первых признаках отравления нужно срочно обратиться за помощью к медикам. А тем, кто отправляется на «тихую охоту» нужно помнить: в корзинку должны попадать только те грибы, которые не вызывают сомнений в съедобности, не следует собирать дары природы вблизи автомобильных и железных дорог, т.к. грибы способны накапливать ядовитые вещества. Также места несанкционированной торговли с рук следует обходить стороной.
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