Новости версия для печати В Орловской области стало больше смертей под колесами Статистику подвело региональное УМВД.



Так, в течение первого полугодия 2019 года на дорогах региона зарегистрировано 75 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 14 человек и 65 получили травмы. Основной причиной наездов на пешеходов является нарушение правил дорожного движения как со стороны водителей, так и самих пешеходов. К административной ответственности было привлечено более 12 тысяч пешеходов и почти семь тысяч водителей, нарушивших правила проезда пешеходных переходов. В рамках профилактики подобных правонарушений проводятся обучающие акции в образовательных и медицинских учреждениях, на АЗС и в крупных торговых центрах.





Анастасия Дорохова

15 июля 2019 года







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