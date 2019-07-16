Новости версия для печати В Орловской области продавали некачественный сыр и молоко Нарушителей нашли в селе Паюсово.



В этом населенным пункте региональный Россельхознадзор выявил предприятие, куда по электронным ветеринарным сопроводительным документам поступали молочные продукты, при этом выход продукции с указанного предприятия не осуществлялся.



Позже в ходе рейда на предприятии было обнаружено более трёх тонн обезличенной молочной продукции (предположительно, масло сливочное, масло топлёное, сыр «Косичка», масло топлёное «Гхи») и продукции с будущей датой выработки, а именно:



- 642,8 кг сырья маслоподобной консистенции, неимеющего маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность (использовалось для производства масла топленого «Гхи»);



- 72,8 кг масла топлёного «Гхи» с будущей датой выработки;



- 2461 кг сыра рассольного «Чечил классический» без маркировки (1819 кг) и с будущей датой выработки (642 кг);



- 81,6 кг творога и сыра с истёкшим сроком годности;



- 24 кг немаркированной молочной продукции (творог).



Указанная молочная продукция и сырье были изъяты из оборота и помещены на ответственное хранение до принятия решения об уничтожении. В настоящее время Управлением Россельхознадзора проводится внеплановая выездная проверка.





Анастасия Дорохова

15 июля 2019 года







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