В Орловской области продавали некачественный сыр и молоко

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вторник
16.07.2019
0:59:39
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В Орловской области продавали некачественный сыр и молокоНарушителей нашли в селе Паюсово.
В этом населенным пункте региональный Россельхознадзор выявил предприятие, куда по электронным ветеринарным сопроводительным документам поступали молочные продукты, при этом выход продукции с указанного предприятия не осуществлялся.
Позже в ходе рейда на предприятии было обнаружено более трёх тонн обезличенной молочной продукции (предположительно, масло сливочное, масло топлёное, сыр «Косичка», масло топлёное «Гхи») и продукции с будущей датой выработки, а именно:
- 642,8 кг сырья маслоподобной консистенции, неимеющего маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность (использовалось для производства масла топленого «Гхи»);
- 72,8 кг масла топлёного «Гхи» с будущей датой выработки;
- 2461 кг сыра рассольного «Чечил классический» без маркировки (1819 кг) и с будущей датой выработки (642 кг);
- 81,6 кг творога и сыра с истёкшим сроком годности;
- 24 кг немаркированной молочной продукции (творог).
Указанная молочная продукция и сырье были изъяты из оборота и помещены на ответственное хранение до принятия решения об уничтожении. В настоящее время Управлением Россельхознадзора проводится внеплановая выездная проверка.
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