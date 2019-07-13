Новости версия для печати Столичные гости навестили орловских ветеранов, участвовавших в битве за Москву «Спасибо за Победу!» - эти слова сегодня звучали в домах орловцев, которые прошли фронтами Великой Отечественной и участвовали в битве за Москву. Ветеранов навестили глава региона и столичные гости, которые посетили Орловщину в рамках Дней Москвы.



Цветы и подарки сегодня принимали супруги Безкровные. Александр Данилович на фронте был с первого дня войны. В июне 1941 года он был призван в армию – в войска связи. А от связистов тогда во многом зависела судьба столицы. Над небом Москвы очень низко летали немецкие самолеты, с целью спланировать план бомбежки.



На парадном кителе Александра Безкровного медали «За боевые заслуги», «Медаль Жукова», «Маршал Василий Чуйков» и другие. Сегодня в свои 96 лет он возглавляет ветеранскую организацию регионального МЧС и ведёт активную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи.



Сегодня домой к ветерану вместе с губернатором области приехал и руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.



Делегация посетила на дому и других ветеранов-участников битвы за Москву. Александра Ивановна Карманова в июне 1941 года добровольцем ушла на фронт и четыре года прослужила в первой воздушной армии ПВО Московского военного округа механиком военных орудий. Награждена медалью за оборону Москвы и орденом Отечественной войны II степени.



Визиты к ветеранам, принимавшим участие в обороне Москвы, обязательный пункт в программе столичной делегации. Это возможность гостей из златоглавой сказать спасибо ветеранам за то, что они отстояли не только столицу, но и всю страну.









Татьяна Тимохина

12 июля 2019 года







На главную страницу





