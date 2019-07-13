Новости версия для печати Несостоятельный застройщик расширил орловский список обманутых дольщиков «Регионстрой», возводивший дом по адресу улица Родзевича-Белевича, 5, признан банкротом. Из-за проблем компании пострадали почти 240 горожан. Такое решение принял областной арбитражный суд накануне. Однако есть шанс, что стройка оживет.



О долгострое мы рассказывали полтора месяца назад, когда застройщик заявил о самобанкротстве. Стройка заморозилась, хотя до полного завершения работ от общего объёма оставалось 10%. «Регионстрою» не хватало 90 миллионов. Но средств у компании уже не было, потому как она не смогла покрыть долг перед одним из банков-кредиторов. Однако шанс на то, что стройка оживет, - есть. Объект был застрахован и застройщик стабильно вносил все необходимые отчисления. Потому дольщики могут стать участниками проекта Дом.рф. Это полностью государственный финансовый институт.



Михаил Москвитин, эксперт рабочей группы: «Раньше нужно было дожидаться банкротства застройщика, сейчас достаточно, чтобы прошло полгода просрочки с момента срока сдачи по договорам долевого участия. На этапе - формирования реестр проблемных объектов, который формируется публичной компанией Дом.рф и фондом защиты прав граждан участников долевого строительства. Основная задача - формирование этого реестра, чтобы ни один проблемный объект не был упущен из вида».





Антон Киселёв

12 июля 2019 года







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