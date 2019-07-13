Столичные специалисты в области предпринимательства с орловскими коллегами обсудили вопросы развития социального бизнеса

|
|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
|
Столичные специалисты в области предпринимательства с орловскими коллегами обсудили вопросы развития социального бизнесаБыло отмечено, что социальный бизнес может приносить существенную прибыль своим основателям, а также помогать решать проблемы общества.
Где получить финансирование? Как реализовывать в социальном направлении свой бизнес? Как найти рынок сбыта продукции? Об этом говорили сегодня за круглым столом. Специалисты и руководитель Московской торгово-промышленной палаты поделились опытом и рассказали о практиках, которые работают. Подняли вопрос и о необходимости принятия закона на уровне Российской Федерации о закреплении понятий «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие».
Светлана Ковалёва, президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата»: «Нужно определить статус социального предпринимательства, это расставит реперные точки в этом направлении».
Владимир Платонов, президент Союза «Московская торгово-промышленная палата»: «Предприниматели тоже должны думать не только об уплате налогов, но и социальной помощи и малоимущим, и инвалидам, и создавать рабочие места. Это важнейшая тематика. За эти 30 лет развития предпринимательской деятельности мы много сделали. Некоторым странам на это уходили столетия».