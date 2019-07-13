Новости версия для печати Когда жизнь в элитном посёлке далека от идеала… Купили дом - убедитесь, чтобы для комфортного проживания все построено. Иначе придется быть отрезанными от цивилизации. Так случилось с жителями жилого комплекса «Соловьиная роща» в Орле. Своим уютным гнездышком в лесу на окраине города они довольны, вот только за забором приходится преодолевать препятствия - ходить до ближайшей остановки через чащу, отбиваться от злых собак и в полной темноте вечером ходить по проезжей части. Разобраться в ситуации решила наша съемочная группа.



«Соловьиная роща» - жилой комплекс, появившийся на карте города более пяти лет назад. Модные таунхаусы, вокруг природа, но жители не просто так попросили приехать нашу съемочную группу - за красотой скрывается много минусов.



Татьяна Шамраева, жительница ЖК «Соловьиная Роща»: «Тротуара нет, приходится ходить по дороге, брызги от машин осенью. Мы мечемся по дороге, скрываемся в лесу, потому что здесь забор, здесь собаки».

Протоптанная тропинка в лесу уже давно служит жителям единственным выходом к остановке и ближайшему торговому центру. Забор, о котором рассказывает жительница, закрывает некую территорию, которая проходит вплотную к жилому комплексу, и ее охраняют собаки, которые уже не раз набрасывались на прохожих. А фонари на главной дороге, ведущей к жилому комплексу, вообще повернуты в другую сторону - как раз на эту территорию, то есть до людей доходит только отблески.



Татьяна Шамраева, жительница ЖК «Соловьиная Роща»: «Два года назад нам сделали дорогу и сказали, что будет конечная остановка, будут ходить автобусы, которые ходят на Гать и по востребованию. Но - нет. Мы ходим по центральной дороге или ходим лесом».

Как так вышло? Ведь застройщик был обязан обеспечить всю необходимую инфраструктуру. Как уверяют жители, даже автобусную остановку обещали, да и место выбрали. Однако без разрешения администрации города тротуар, освящение и тем более остановку компания подрядчика не смогла сделать.



Дмитрий Фролов, и.о. начальника управления коммунальным хозяйством г. Орла: «Что предлагается сделать, и что мы сделаем? Мы включим этот проезд в титульный список в рамках содержания улично-дорожной сети, на следующий год доведем лимиты, и возьмем территорию на баланс».

Но для жителей вопрос остается открытым: будет ли что-то меняться? На данный момент он на контроле в управление коммунальным хозяйством. Что касается остановки, власти Орла в ближайшее время должны урегулировать этот вопрос с перевозчиками.





Всеволод Трифонов

12 июля 2019 года







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