Новости версия для печати Чего хочет мама? Специалисты областной службы занятости обращаются к орловским мамам, которые находятся в декрете: какую профессию им хотелось бы освоить, пока длится отпуск по уходу за ребенком?



Мнение женщин поможет с наибольшей эффективностью организовать мероприятия по обучению молодых мам. Возможность освоить дополнительную профессию появится в 2020 году. Переобучать желающих будут в рамках нацпроекта «Демография». Программа реализуется в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда, а также профессиональной мобильности, что обеспечит женщинам возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями. Финансирование будет производиться за счет региональной казны и межбюджетного трансферта. Сама же программа рассчитана на период до 2024 года.



Ответить на вопросы анкеты можно на портале управления труда и занятости департамента соцзащиты.





Мария Семак

15 июля 2019 года







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