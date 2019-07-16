Новости версия для печати За пять дней для участия в конкурсе «Молодые кадры Орловщины» подано около 100 заявок Главная цель конкурса − формирование кадрового потенциала региона с учетом интересов государства и бизнеса, а также поддержка ярких, активных и талантливых в реализации их общественно значимых инициатив.



К участию приглашаются жители области в возрасте до 45 лет включительно, имеющие высшее образование. Заявки принимают до 1 августа. Для подачи документов необходимо пройти электронную регистрацию на Портале областной администрации. Дальше предстоит четыре конкурсных этапа, после каждого будут оставаться только сильнейшие. В финале участники под руководством опытных наставников-модераторов будут работать над лучшими идеями, направленными на повышение качества жизни в регионе. Состоятся тренинги, лекции, встречи с экспертами различных отраслей.



Напомним, что победители прошлого года получили должности в органах исполнительной государственной власти. Финалисты этого конкурса смогут пройти обучение в образовательной организации по дополнительной профессиональной программе.





Мария Семак

15 июля 2019 года







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