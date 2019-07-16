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Ушел за грибами - и не вернулся

В Орловской области участились случаи, когда люди теряются в лесу. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» практически ежедневно принимает заявки о помощи.

За две недели июля уже поступило 14 заявок и большая часть из них - по поискам грибников. В субботу и воскресенье добровольцы выезжали 4 раза. К счастью, все заблудившиеся вышли сами. Нередко люди теряются недалеко от деревень, в которых живут. Уверены, что отлично знают родные места и при этом переоценивают свои силы. Люди долго пытаются выйти самостоятельно и обращаются за помощью уже в крайнем случае, когда темнеет, а это обостряет и затрудняет ситуацию. Поисковики рекомендуют - если заблудились, сообщайте об этом как можно раньше. Кроме того, перед тем как пойти в лес, нужно подобрать правильное снаряжение и форму одежды.

Ольга Мотина, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Орёл»: «Собираясь в лес, надевайте яркую одежду, берите с собой заряженный телефон, спички, фонарик, лекарства, которые вы принимаете. Обязательно сообщайте родственниками или соседям, куда вы пошли и когда планируете вернуться. А родственники должны знать, что если грибник не вернулся в определенное время, то нужно сообщите либо по номеру 112, либо к нам на горячую линию 8 800 700 54 52».



Мария Семак
15 июля 2019 года

 


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