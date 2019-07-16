Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Запланировали поход за грибами? Любители «тихой охоты» все чаще теряются: из 14 заявок на поиски - 6 по форме «лес».



- Успешная экспедиция на Ладожское озеро. Орловские дайверы нашли корабль «Валаамский монастырь».



- Из Курска с победой. Орловские футболисты обыграли «Авангард М» со счетом 2:1.



- Работа для мам: в регионе стартовал опрос по профобучению.



- 100 заявок на участие: орловцы готовы побороться за победу в конкурсе «Молодые кадры Орловщины».



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Вести-Орёл

15 июля 2019 года







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