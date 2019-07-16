Новости версия для печати Жителя Орловской области осудили за фальшивые купюры Преступление раскрыли в Троснянском районе.



Согласно предъявленному обвинению, преступник получил шесть поддельных банкнот достоинством 5 000 рублей. По версии следствия, пять из них он сбыл путем размена на подлинные, покупая товар в розничных точках торговли Троснянского и Кромского районов. Шестую поддельную купюру нарушитель хранил в целях сбыта по месту своего жительства.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кромской районный суд для рассмотрения по существу.





Анастасия Дорохова

15 июля 2019 года







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