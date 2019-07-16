Новости версия для печати Орловские полицейские раскрыли кражу сумки Вещь была украдена у спящей девушки.



Потерпевшая рассказала, что отправилась на пикник со своим знакомым. Через некоторое время они обнаружили пропажу сумки, в которой находились два мобильных телефона, документы и банковские карты. По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело.



Полицейские установили злоумышленника. Им оказался 22-х летний житель Орловской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности. В беседе с полицейскими гражданин пояснил, что во время прогулки увидел спящих парня и девушку и, воспользовавшись этим, украл сумку. Оттуда он забрал два мобильных телефона, банковские карты и деньги в сумме 100 рублей, а саму сумку с документами выбросил. Полицейским удалось частично изъять похищенное. Молодой человек задержан. Ведется следствие.





Анастасия Дорохова

15 июля 2019 года







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