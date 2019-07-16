Новости версия для печати Активисты ОНФ раскритиковали орловский ЖД вокзал Недочетов много.



Среди прочего, активисты обратили внимание на отсутствие пандусов. Как отмечают активисты Общероссийского народного фронта в своих социальных сетях, за последние два года железнодорожную станцию оборудовали тактильной плиткой, доступнее для маломобильных граждан стала и входная группа, но работа была сделана не до конца. Кроме того, «фронтовики» обратили внимание на другие недочеты, доставляющие неудобства пассажирам, – периодически не работает электронное табло и зачастую не объявляется информация о том, откуда ведется нумерация вагонов.





Анастасия Дорохова

15 июля 2019 года







На главную страницу





