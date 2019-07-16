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Орловцев приглашают на велопрогулки

Перед теми, кто сейчас находится в отпуске, но не уехал из города стоит вопрос: «Чем занять свободное время?». Есть предложение отправиться на однодневную велопрогулку по области. Можно и душой отдохнуть, и организм поддержать в тонусе, и вспомнить историю родного края.

Сквер «Дворянское гнездо» - обязательная точка на карте туристов, приезжающих в Орел. Впрочем, есть в регионе и еще много интересных мест, добраться до которых можно на велосипеде. Второе лето подряд спортсмены-активисты собираются вместе - пообщаться, отдохнуть и попутно намотать пару сотен километров.

Алексей Тимашов, велолюбитель: «Дружу с велосипедом с 2013 года. Мало того, что дружу, наслаждаюсь его дружбой со мной. Туризм не рассчитывает, что это комплекс каких-то зданий, помещений. Одно дело - это отдыхать, другое дело - туризм, когда наслаждаешься природой». 

На однодневные «покатушки» приезжают целыми семьями. Родители берут с собой и совсем маленьких детей. Организаторы надеются, что подобные однодневные экскурсии станут образом жизни орловцев. В них можно совместить приятный отдых и изучение истории родного края.

Артём Буланкин, велолюбитель: «Мы ездили в Сабуровскую крепость, на Голубые озера - это интересные, красивые места нашего края».

Есть у ребят одна мечта: совершить большое велопутешествие - чтобы и на людей посмотреть, и себя проверить.

На ближайшую неделю активисты велопрогулок оставили своих двухколесных друзей ради похода на Кавказ. Но скоро прогулки возобновятся. Советуем присоединиться. Оно того стоит. И обязательно проверьте велосипед. Безопасность превыше всего!




Анастасия Дорохова
15 июля 2019 года

 


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