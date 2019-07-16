Новости версия для печати В центре Орла на два месяца закроют движение Причина - капитальный ремонт газопроводов.



С 1 августа по 30 сентября на переулке Воскресенском (на участке от дома №22 по переулку Воскресенскому до ул. Комсомольской) и на улице Гагарина (на участке от переулка Воскресенского до улицы 1-я Посадская) будет закрыто движение транспортных средств.



Объезд рекомендовано осуществлять до улиц Комсомольской, Розы Люксембург, Черкасской.





Анастасия Дорохова

16 июля 2019 года







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