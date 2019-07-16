Новости версия для печати В Орловской области вновь активизировались мошенники На этот раз они представляются сотрудниками трудовой инспекции и предлагают от имени ведомства платные услуги.



А именно, обещают подготовить организацию к плановым проверкам. За некоторую сумму. Специалисты трудовой инспекции отмечают, что ведомство не занимается оказанием платных услуг и призывают орловских работодателей быть внимательнее, ни в коем случае не платить, а о подобных случаях сообщать в полицию.





Татьяна Тимохина

16 июля 2019 года







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