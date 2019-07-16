Новости версия для печати В плавнях шорох... Желающим поохотиться на водоплавающих птиц, болотно-луговую, полевую и степную дичь необходимо получить разрешение до 10 августа.



Для получения разрешения надо иметь охотничий билет единого федерального образца и оплатить госпошлину в 650 рублей.



Как сообщают в региональном управлении экологического надзора и природопользования, охота на уток будет разрешена с 10 августа, а на боровую дичь с 17 августа.





Татьяна Тимохина

16 июля 2019 года







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