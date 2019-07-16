Новости версия для печати В Орловской области продолжают работать поисковые отряды Волонтеры занимаются раскопками в местах боев Великой Отечественной войны. В Новосильском районе, вблизи деревни Вяжи, обнаружены останки четырех советских солдат.



Останки четырех советских воинов нашли волонтеры отряда «Память» из региональной поисковой организации «Отечество». Помимо остатков амуниции и личных вещей сохранились два медальона, но прочитать надписи на них не удалось. Однако среди прочего была найдена медаль «За боевые заслуги». Члены поискового объединения уже начали работу с архивными документами и надеются, что по номеру медали получится установить имя погибшего солдата и найти его родственников.





Татьяна Тимохина

16 июля 2019 года







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