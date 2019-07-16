Новости версия для печати Орловцев приглашают узнать историю района железнодорожного вокзала Экскурсия пройдет сегодня вечером.



Краеведы расскажут о том, когда в Орле появился железнодорожный вокзал, как он менялся со временем. Познакомят с историей Иверской церкви, покажут, где же находилась Подвокзальная слобода, и что там располагается в наше время. Краеведы расскажут о том, когда в Орле появился железнодорожный вокзал, как он менялся со временем. Познакомят с историей Иверской церкви, покажут, где же находилась Подвокзальная слобода, и что там располагается в наше время. Экскурсия бесплатная. Предварительной записи нет. Приглашаются все желающие.



Встреча – в 18:30 у ДК Железнодорожников.





Мария Семак

16 июля 2019 года







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