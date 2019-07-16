Новости версия для печати Руководство орловской «Станции скорой медицинской помощи» не заметило «итальянскую забастовку» Ни в Департамент здравоохранения Орловской области, ни в бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Станция скорой медицинской помощи» решение о начале «итальянской забастовки» сотрудников учреждения не поступало, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.



Учреждение работает без сбоев. Учреждение осуществляет свою деятельность в штатном режиме, оказывая скорую медицинскую помощь населению г. Орла и Орловского района Орловской области. Ожидается приход выпускников медицинских образовательных учреждений на работу в учреждение. Каких-либо жалоб, заявлений со стороны сотрудников бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Станция скорой медицинской помощи» в адрес руководителя Департамента здравоохранения Орловской области не поступало. С 1 апреля 2019 года произошло объединение отделения скорой медицинской помощи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Плещеевская ЦРБ» с бюджетным учреждением здравоохранения Орловской области «Станция скорой медицинской помощи». Бригады скорой медицинской помощи бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Плещеевская ЦРБ» пришли на работу в бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Станция скорой медицинской помощи». Мониторинг вызовов бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Станция скорой медицинской помощи» за период с апреля 2019 года по настоящее время не позволяет сделать вывод о том, что у сотрудников учреждения возросла нагрузка. Заработная плата сотрудников не уменьшилась.

Рассмотрение вопроса об увеличении заработной платы сотрудникам бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Станция скорой медицинской помощи» возможно только в рамках действующего законодательства, а не исключительно по желанию. Правительство области не допустит срывов в работе учреждения.





Пресс-служба Губернатора и Правительства Орловской области.

15 июля 2019 года







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