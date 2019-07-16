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Жители деревни Усть-Рыбница опасаются экологического бедствия

Канализационные стоки из соседнего поселка, стекают прямо к ним на участки. Зловонная жижа беспрепятственно пополняет и речку. Проблема имеет давние корни - канализационная система была построена в советское время и изжила себя. Есть ли пути выхода, и когда в деревне все-таки можно будет дышать чистым воздухом, а не канализационными стоками?

Природа, речка, красота и благодать! Поэтому местом для строительства своего дома Александр Ставцев выбрал Усть-Рыбницу. Стройка началась, а вместе с ней на своем участке ему приходится бороться с соседскими канализационными стоками. 
 
Александр Ставцев, житель деревни Усть-Рыбница: «Забор три года назад планировали построить, но каждый год не успеваем, потому что только это высохнет, ямы выкопаем и снова их заливает».
 
Деревня Усть-Рыбница соседствует с поселком Вятский Посад. Расположены по разные стороны одной дороги. Только жители Вятского Посада спокойно пользуются, согласно бумагам, централизованной канализацией. Соседи задыхаются от нечистот. 
 
Траншея у дороги напоминает больше болото из фекалий и с каждым днем становится все больше. Уровень воды в речке пополняется этой же зловонной жижей. Жители бьют тревогу, говорят об экологическом бедствии. 
 
Вадим Ветров, житель деревни Усть-Рыбница: «Если машину у реки поставишь - оштрафуют быстро. А эта ситуация, видимо, в порядке вещей, и никому не нужно, никто не реагирует».
 
Сергей Крупский, житель деревни Усть-Рыбница: «Воняет постоянно. Зимой - чуть поменьше, когда замерзает. Весной все оттаивает - и воняет. Проблема была. Но когда построили православный центр, стало больше этой воды, этих выбросов с канализации».
 
Александр Поляков, житель деревни Усть-Рыбница: «Писали в прокуратуру. Прокуратура приезжала, делали замеры. Потом пришла одна отписка, вторая, третья, четвертая, но в результате ничего не было сделано. Прокопали траншеи, и по ним пошла вода».
 
Эконадзор провел проверку, по итогам которой был выписан небольшой штраф управляющей компании. В администрации района разводят руками. Проблема не нова. Канализационная система построена в советское время. 
 
Николай Головко, первый замглавы администрации Орловского района: «В советское время колодцы засыпали щебенкой, щебенка фильтровала все сети водоотведения, затем предполагаемая чистая воды выливалась на поле и через ров частично попадала в реку».
 
Путей решения проблемы несколько: восстанавливать старое, строить новое, присоединяться к городской системе. Но на все нужны суммы с шестью нулями. Сами явно не справятся, поэтому рассчитывают на федеральную программу.
 
Николай Головко, первый замглавы администрации Орловского района: «Мы постараемся войти в следующем году в федеральную программу, которая предусматривает водоотведение на территории Вятского Посада. После вхождения в программу приступим к ее исполнению. Одномоментно сегодня ни у кого таких финансов нет, только на предполагаемый проект нужно 5 миллионов рублей».
 
При этом Николай Головко добавил, что в ближайшее время проверят и обследуют рвы у дороги и сток к речке.





Анна Вайсергисер
15 июля 2019 года

 


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