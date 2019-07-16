Новости версия для печати В Троснянском районе раскрыто убийство местного жителя Преступление было совершено в марте 2019 года.



По данным следствия обвиняемый пришел домой к односельчанину и на почве личных неприязненных отношений застрелил его из ружья. После чего покинул место происшествия. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





Анастасия Дорохова

16 июля 2019 года







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