Новости версия для печати Депутаты Орловского горсовета проголосовали за благоустройство сквера Ермолова Проект благоустройства сквера Ермолова стал буквально яблоком раздора для жителей областного центра. Чтобы поставить точку в спорах на внеочередную сессию собрались депутаты городского совета.



Прервать свои летние каникулы народных избранников заставили два нерешённых вопроса: городской бюджет на этот год, который нуждается в правках, и сквер Генерала Ермолова, изменение архитектурного облика которого находилось под вопросом.



«Бюджетный» вопрос с повестки дня сняли. А вот по поводу строительства фонтана в парковой зоне депутаты проголосовали положительно.



Кстати внеплановые летние сессии для депутатов горсовета уже становятся нормой, например, ровно год назад, они также экстренно собирались из-за долгов городских школ и детских садов.





Мария Семак

16 июля 2019 года







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