Новости версия для печати Работа для бывших заключенных Вернуться к полноценной жизни после отбывания наказания помогают бывшим заключенным в центрах занятости Орловской области.



За первое полугодие 2019 года консультации специалистов получили 200 граждан, чей срок заключения подходил к концу. Им рассказали о помощи, которую можно получить в центре занятости по месту регистрации в любом регионе страны. Из тех, кто освободился и остался на Орловщине, за содействием в поисках работы обратилось 67 человек. Шестеро трудоустроены. Четверо воспользовались услугой по социальной адаптации, прошли тесты на выявление способностей и профессиональных склонностей. В результате осваивают новые специальности - бухгалтера, водителя погрузчика и электромонтажника.





Мария Семак

16 июля 2019 года







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