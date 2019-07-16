Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
16.07.2019
16:06:09
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Команда «Орлята» вернулась из Беларуси с наградами

Орловцы стали лучшими среди двухсот пятидесяти участников. Ребята побывали в лагере дружбы «Криничка», где состоялись международные соревнования.

Команда «Орлята» привезла из Беларуси дипломы за первые, вторые и третьи места в разных конкурсах и кубок победителя.

Нина Савенкова, член команды «Орлята»: «Было 25 команд и три кубка, и один из них мы привезли в Орел. Это говорит о том, что действительно наша команда дружная, творческая, спортивная. Мы показывали результаты буквально во всех сферах деятельности лагеря». 

Целую неделю ребятам пришлось жить в палатках, рубить дрова, готовить еду на костре и участвовать в разных конкурсах, среди которых и творческие номера и демонстрация навыков выживания в лесу. Наши отличились везде - и в командных, и в личных выступлениях. Например, Иван Яшкин выиграл в конкурсе аниматоров: «зажег» игровой программой весь лагерь. А титул Вице-Мисс завоевала Вероника Лубяная. И хотя погода была весьма переменчивая - порывы шквалистого ветра сменялись дождями, настроение у ребят всегда было на высоте, тем более что организаторы предложили большую культурную программу по Беларуси.

Некоторые из орловских ребят уже бывали в «Криничке». В прошлом году Лилия Михейкина провожала в лагерь сына, в этот раз поехала вместе с ним - в роли воспитателя. Однако наряду с детьми пришлось принимать участие в конкурсах и стать старшей по полевой кухне. Но к конкурсу по национальной кухне готовились всем отрядом, и снова заняли первое место.

Лилия Михейкина, член команды «Орлята»: «Мы готовили щи из щавеля, компот из сухофруктов, жарили блины, подавали их с медом и клубничным вареньем, сделали даже блюдо «Лесная поляна».

Несмотря на то, что в лагере было большинство белорусских команд, представители Украины и всего пять отрядов из России, общение в лагере было только на русском языке. Это еще раз подтвердило что у наших народов общие корни, похожие культурные традиции и один, пусть и не официальный, язык общения.

Инна Краснухина, зампред Орловского отделения Фонда Мира: «Наши делегации в свое время ездили в Брест, посещали Хатынь, но прошло много лет. И вот теперь дружба наша снова наладилась - с Гомельским отделением Фонда Мира».

22 июля дети из Беларуси приедут в Орел с ответным визитом. Они примут участие в традиционной миротворческой смене в лагере «Елочка».




Татьяна Тимохина
16 июля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта