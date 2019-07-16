Новости версия для печати Команда «Орлята» вернулась из Беларуси с наградами Орловцы стали лучшими среди двухсот пятидесяти участников. Ребята побывали в лагере дружбы «Криничка», где состоялись международные соревнования.



Команда «Орлята» привезла из Беларуси дипломы за первые, вторые и третьи места в разных конкурсах и кубок победителя.



Нина Савенкова, член команды «Орлята»: «Было 25 команд и три кубка, и один из них мы привезли в Орел. Это говорит о том, что действительно наша команда дружная, творческая, спортивная. Мы показывали результаты буквально во всех сферах деятельности лагеря».

Целую неделю ребятам пришлось жить в палатках, рубить дрова, готовить еду на костре и участвовать в разных конкурсах, среди которых и творческие номера и демонстрация навыков выживания в лесу. Наши отличились везде - и в командных, и в личных выступлениях. Например, Иван Яшкин выиграл в конкурсе аниматоров: «зажег» игровой программой весь лагерь. А титул Вице-Мисс завоевала Вероника Лубяная. И хотя погода была весьма переменчивая - порывы шквалистого ветра сменялись дождями, настроение у ребят всегда было на высоте, тем более что организаторы предложили большую культурную программу по Беларуси.



Некоторые из орловских ребят уже бывали в «Криничке». В прошлом году Лилия Михейкина провожала в лагерь сына, в этот раз поехала вместе с ним - в роли воспитателя. Однако наряду с детьми пришлось принимать участие в конкурсах и стать старшей по полевой кухне. Но к конкурсу по национальной кухне готовились всем отрядом, и снова заняли первое место.



Лилия Михейкина, член команды «Орлята»: «Мы готовили щи из щавеля, компот из сухофруктов, жарили блины, подавали их с медом и клубничным вареньем, сделали даже блюдо «Лесная поляна».

Несмотря на то, что в лагере было большинство белорусских команд, представители Украины и всего пять отрядов из России, общение в лагере было только на русском языке. Это еще раз подтвердило что у наших народов общие корни, похожие культурные традиции и один, пусть и не официальный, язык общения.



Инна Краснухина, зампред Орловского отделения Фонда Мира: «Наши делегации в свое время ездили в Брест, посещали Хатынь, но прошло много лет. И вот теперь дружба наша снова наладилась - с Гомельским отделением Фонда Мира».

22 июля дети из Беларуси приедут в Орел с ответным визитом. Они примут участие в традиционной миротворческой смене в лагере «Елочка».









Татьяна Тимохина

16 июля 2019 года







На главную страницу





