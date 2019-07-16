Новости версия для печати Орловцев приглашают принять участие в акции «Дорога в школу» Ежегодная благотворительная акция в помощь детям из малообеспеченных семей стартовала 1 июля.



Цель акции — помощь малообеспеченным семьям города в соборе детей в школу. Особенно она нужна детям-инвалидам, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Новые канцелярские предметы можно приносить по адресу: ул. Ленина, д.23, кабинет №2. Подробности по телефону 76-17-41.

Пресс-служба городской администрации отмечает, что больше всего детям к учебному году необходимы портфели, пеналы, тетради, альбомы для рисования, цветная бумага, картон, фломастеры, карандаши, ручки, краски, кисти, пластилин, клей, ножницы и другие школьные принадлежности.





Анастасия Дорохова

16 июля 2019 года







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