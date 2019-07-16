Новости версия для печати Орловскую область посетили фермеры из Германии 45 человек - практически все представители Верхней Баварии, одного из самых высокоразвитых регионов, как в промышленном, так и в сельскохозяйственном плане. Что интересовало гостей на орловской земле?



Это дружеский визит спустя несколько десятилетий. Многие на орловской земле не впервые, и им есть с чем сравнить.



Беатрис Кристине Кресс, владелица сыроварни: «20 лет тому назад я была в России. Произошли совершенно необыкновенные изменения в положительную сторону, пошло развитие. Я испытываю очень большое уважение перед теми, кто работает на земле».

30 лет назад здесь впервые побывал и фермер Себастьян Рёккенвагнер. После этого между Верхней Баварией и нашим регионом завязались тесные связи. И вот - новая встреча уже на Мценской земле.



Себастьян Рёккенвагнер, руководитель делегации: «Вообще, я смотрю, изменения происходят постоянно. Это видно по тому, как выглядят дороги, необыкновенно выросло их качество. И я бы хотел назвать имя Александра Зубцова в числе тех, кому мы выражаем большую благодарность».

Александр Зубцов, был одним из инициаторов этого визита. Три десятка лет назад он, будучи журналистом, освещал первый приезд немецких фермеров.



Александр Зубцов, руководитель регионального отделения РСПП по Орловской области: «Их приезд еще один сигнал, что рядовые немцы, средний класс, предприниматели хотят с нами иметь дела, отношения, не хотят санкций - они много от этого теряют».

Этот визит еще раз доказал, что общих интересов у нас намного больше, чем разногласий. Одна из целей поездки - оценить возможные перспективы для будущего сотрудничества, причем сразу в нескольких регионах Центральной России. Прежде чем приехать в Орел, гости из Германии побывали в Воронежской и Курской областях. После посещения родины Тургенева они отправились на тульскую землю.





Оксана Гранн

16 июля 2019 года







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