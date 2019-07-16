Новости версия для печати В Орле ищут лучшие дом, подъезд, двор и улицу Сейчас в четырех районах областного центра работают выездные комиссии. Им предстоит определить победителей ежегодного конкурса.



Уже заявились больше полусотни участников из каждого района Орла. Комиссия обращает внимание на благоустройство, нестандартные подходы к созданию комфорта и уюта в подъездах и придомовой территории. В преддверии Дня города уже по традиции определят победителей в каждом районе и в каждой из четырех номинаций. Лучших наградят табличками, например «Дом образцового содержания» и денежными премиями.





Надежда Невматулина

16 июля 2019 года







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