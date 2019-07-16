Новости версия для печати Реконструкции - быть Депутаты Орловского горсовета приняли решение о реконструкции сквера Ермолова. Народные избранники прервали летние каникулы и провели внеочередную сессию. За ее ходом наблюдал наш корреспондент Антон Киселев.



Этой сессией депутаты Орловского горсовета, похоже, побили рекорд по продолжительности заседания - оно длилось всего около 10 минут. Но этого времени народным избранникам хватило, чтобы принять решение по двум важным и резонансным вопросам. Первый - текущий бюджет. Представители финансового блока администрации Орла попросили снять его с повестки - не успели проработать. Второй вопрос - касающийся изменений архитектурного облика сквера Ермолова даже не стали обсуждать, несмотря на требования самих народных избранников и присутствующих общественников. Обсуждения не допустил председатель горсовета Василий Новиков.



Василий Новиков, председатель Орловского горсовета: «Готов все ваши высказывания - и депутатов, и присутствующих общественников - протокольно принять к сведению и рассмотреть. Давайте не кричать, и давайте перейдём к голосованию по данному вопросу».

Осознав, что высказать свою точку зрения им не дадут, некоторые депутаты решили покинуть зал заседаний. Однако процессу голосования это не помешало - из оставшихся 32-х избранников народа 29 поддержали принятие дизайн-проекта, предполагающего установку сухого фонтана в сквере Ермолова, один - воздержался, один был против, один вовсе не проголосовал.



Депутаты завершили сессию под крики «Позор!». Высказать свою точку зрения столь непочтительным образом решили недовольные общественники. Хотя их мнения тоже разошлись.



Людмила Парицкая, жительница г. Орла: «Нужно было все равно выслушивать общественность. Нужно было слушать все - и тех, кто «за», и тех, кто «против». И тогда они имели право голосовать, а не ставить просто на голосование голословно».

Валерий Бурковский, председатель Орловского городского отделения ООО «Российский Красный Крест»: «Я не говорю, что в этом проекте все идеально. Да, проект требует доработки, и я думаю, что он будет доработан. Будет услышано и наше мнение, какая-то часть будет поправлена, но реконструкция этого пятака очень важна и очень нужна жителям города».

Единственным депутатом, решившим объяснить своё решение недовольным общественникам, стал Иван Дынкович. Он считает, что сессия прошла по регламенту, без нарушений. Единственное упущение и депутатов и городских чиновников, как он отметил, - это плохая работа с населением: орловцев плохо проинформировали по поводу изменений, которые придут в сквер Ермолова. Лично у него, как у депутата, вопросов не осталось.



Иван Дынкович, депутат Орловского горсовета: «Я, в принципе, спросил обо всем, когда была встреча с общественностью, уточнил на первой сессии. У меня вопросов не возникало. Единственно - нужно было администрации рассказать все общественности - это же жители города, им тоже нужно давать информацию».

Напомним, что подробно об изменении сквера Ермолова в Орле заговорили пару месяцев назад, когда «Сбербанк» заявил о намерении выделить 150 миллионов рублей на реконструкцию объекта. В активную стадию споры вошли на прошлой неделе, когда губернатор Андрей Клычков встретился с горожанами в самом сквере Ермолова, чтобы обсудить предстоящую реконструкцию. Впереди ещё общественные слушания по этому же поводу.









Антон Киселёв

16 июля 2019 года







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