Новости версия для печати Орловский район может стать муниципальным округом Первого мая был принят закон о новом виде муниципального образования - муниципальный округ. Как он образовывается, и каковы его основные особенности? Эти вопросы сегодня активно обсуждали на публичных слушаниях в администрации Орловского района.



Отметим, что уже в десяти регионах России, среди которых Московская, Белгородская, Магаданская, Сахалинская области, Алтайский край, для оптимизации управления территориями и в целях экономии бюджета начали преобразовывать районы в округа.



Первого мая текущего года были внесены поправки в 131-й федеральный закон о местном самоуправлении, который предусматривает возможность объединения районов в муниципальный округ. На публичной встрече, в прямом смысле, было жарко - вопрос серьезный, а потому начали с самого главного - с плюсов пилотного проекта.



Юрий Парахин, глава Орловского района: «Во-первых, это централизованная система управления всем муниципальным образованием. Второе - это экономия бюджетных средств, мы не скрываем того, что будет сокращение чиновников, и, соответственно, мы ориентируемся на минимальную экономию в 20 миллионов рублей и в будущем - порядка 40 миллионов рублей. Это, конечно же, единая нормативно-правовая база, которая будет предусмотрена для всего муниципального округа в будущем. Это правила благоустройства, единый устав, единые нормативно-правовые документы, это сбалансированная система управления».

А также - возможность участия сельских поселений в таких программах как «Устойчивое развитие сельских территорий». Об этом в Знаменке, например, раньше могли лишь мечтать.



Николай Логвинов, глава городского поселения Знаменка: «Мы получаем с этой реформой право участия во всех федеральных программах. Нам как городскому поселению на этом уровне не было предусмотрено никаких программ. Это большой плюс для нашего поселения».

На встрече вопросов было много. Жителей интересовало, не потеряют ли они сельские льготы (ответ: нет). Глав поселений наряду с плюсами реформы интересовали минусы. Глава Орловского района пояснил: главная задача в этом вопросе - чтобы не было разрыва между населением и властью. А потому было принято решение сохранить представительство администрации муниципального округа во всех сельских поселениях.



После жарких дискуссий все присутствующие согласились преобразовать Орловский район в муниципальный округ.



Юрий Андреев, глава администрации Неполодского сельского поселения: «Работы много, а финансов не хватает. В этом отношении, думаю, сдвинется в положительную сторону, и проекты все будут делаться вовремя, и все пожелания жителей».

Александр Борисенков, глава администрации Масловского сельского поселения: «Если будет правовая поддержка - у нас, допустим, администрация состоит всего из четырех человек, нет юристов, мы обращаемся в район, а если будет единое образование - будут только плюсы».

После публичных слушаний решение передается в районный совет народных депутатов, а окончательное решение принимает губернатор области.









Юлия Опанасюк

16 июля 2019 года







На главную страницу





