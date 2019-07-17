Новости версия для печати Как получить льготу на капремонт? Согласно закону Орловской области с 2016 года неработающим пенсионерам, достигшим возраста 70-ти лет, положена компенсация в 50% расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. В прошлом году этой услугой воспользовались более трех с половиной тысяч пенсионеров.



Для тех же, кому за 80 - льгота составляет 100%. Но как ее получить? Куда обращаться? И какие документы нужны? Эти вопросы мы еще раз задали представителям департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.



Впервые квитанция за оплату капремонта появилась в 2015 году, а уже в 2016-м, как на федеральном, так и региональном уровне, появилась мера социальной поддержки в виде пятидесятипроцентной компенсации для определенной категории граждан.



Как пояснила начальник отдела обеспечения мер соцподдержки граждан департамента соцзащиты Орловской области Наталья Ломанова, льгота предоставляется гражданам, достигшим 70 лет, не работающим, имеющим квартиру в собственности, одиноко проживающим или проживающим с неработающим пенсионером или с неработающими инвалидами первой или второй группы.



Для пенсионеров, достигших 80-ти лет, эта компенсация приравнивается к ста процентам. На территории Орловской области этой услугой воспользовались более трех тысяч граждан.



Для того чтобы воспользоваться льготой, достаточно прийти в отдел соцзащиты по месту жительства и принести пакет документов: паспорт, трудовая книжка, подтверждающая факт увольнения, и реквизиты счета для перечисления компенсации в кредитную организацию. Но оплатить взнос за капитальный ремонт сначала нужно полностью. По квитанции. И только после предоставления всех документов пенсионеры могут рассчитывать на возмещение, пусть и частичное.









Юлия Опанасюк

16 июля 2019 года







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