Новости версия для печати В Тросне выявили «черного копателя» Районные полицейские выявили факт незаконного хранения взрывчатки военных времен.



В рамках проверки информации, стражи правопорядка обнаружили на территории, принадлежащей местному жителю 770 граммов взрывчатого вещества, извлеченного из гранаты времен Великой Отечественной войны и боеприпас, также относящийся к временам ВОВ. Обнаруженное было изъято при содействии сотрудников Росгвардии по Орловской области. Гражданин пояснил полицейским, что увлекается раскопками. Он нашел снаряд и извлек из него взрывчатое вещество. Дознавателем ОМВД России по Троснянскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





Анастасия Дорохова

16 июля 2019 года







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