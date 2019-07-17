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среда
17.07.2019
4:25:00
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В Тросне выявили «черного копателя»Районные полицейские выявили факт незаконного хранения взрывчатки военных времен.
В рамках проверки информации, стражи правопорядка обнаружили на территории, принадлежащей местному жителю 770 граммов взрывчатого вещества, извлеченного из гранаты времен Великой Отечественной войны и боеприпас, также относящийся к временам ВОВ. Обнаруженное было изъято при содействии сотрудников Росгвардии по Орловской области. Гражданин пояснил полицейским, что увлекается раскопками. Он нашел снаряд и извлек из него взрывчатое вещество. Дознавателем ОМВД России по Троснянскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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