В Орле полицейские раскрыли кражу сумки

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среда
17.07.2019
4:24:36
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В Орле полицейские раскрыли кражу сумкиПохитителем оказался сотрудник кафе.
Заявление в полицию поступило от мужчины, который заявил о краже 15 тысяч рублей из его сумки. Полицейские опросили потерпевшего и выяснили, что отсутствие денег он обнаружил, когда собирался расплачиваться в магазине за покупку. А перед этим мужчина забывал сумку в кафе, где обедал. Когда работники заведения отдавали ему сумку, проверять целость содержимого заявитель не стал. В результате проведенных мероприятий сотрудники ОВД установили, что к краже причастен 21-летний работник заведения. У него изъяли похищенные денежные средства.
Следственным подразделением по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.
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