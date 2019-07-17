Новости версия для печати В Орле полицейские раскрыли кражу сумки Похитителем оказался сотрудник кафе.



Заявление в полицию поступило от мужчины, который заявил о краже 15 тысяч рублей из его сумки. Полицейские опросили потерпевшего и выяснили, что отсутствие денег он обнаружил, когда собирался расплачиваться в магазине за покупку. А перед этим мужчина забывал сумку в кафе, где обедал. Когда работники заведения отдавали ему сумку, проверять целость содержимого заявитель не стал. В результате проведенных мероприятий сотрудники ОВД установили, что к краже причастен 21-летний работник заведения. У него изъяли похищенные денежные средства.



Следственным подразделением по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.





Анастасия Дорохова

16 июля 2019 года







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