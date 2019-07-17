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Комиссии уже одобрили качество ремонта в 32 дворах Орла

Несмотря на капризы погоды, ремонты дворов в областном центре проходят по графику. Работы ведутся на 56 объектах, и, кстати, под контролем местных жителей. За неделю до официальной приемки в один из дворов 909-го квартала заехал первый вице-спикер облсовета.

Вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин приехал во двор дома № 18 по улице Машкарина вовсе не выдёргивать из земли новые урны и лавки, а наоборот - сделать свой округ ещё комфортнее для избирателей. Здесь сейчас завершается ремонт двора, и Михаил Вдовин присоединился к предварительной приемке объекта. Недоработки были выявлены только в части благоустройства, качеством остальных работ и депутат и местные жители остались довольны.
 
Михаил Вдовин, первый зампред Орловского облсовета: «В целом работы проведены нормально. Качество асфальта показало лабораторное исследование. А что касается благоустройства, то есть много вопросов. Мы казали на это подрядчику, он пообещал до понедельника недостатки устранить, и обещал ко вторнику представить двор».
 
Этот двор Михаил Вдовин курирует уже больше десяти лет. Сделать ремонт жильцы дома захотели сразу, как только узнали о программе формирования комфортной городской среды. Но все эти годы люди не могли прийти к единому мнению - ни на встречах с депутатами и чиновниками разных уровней, ни на собраниях собственников. И вот, наконец-то согласовав проект - это удалось только с третьего раза, люди сами втянулись в ремонт. И даже не стеснялись делиться своими пожеланиями.
 
Николай Шушляков, житель дома № 18 по ул. Машкарина: «У каждого свое мнение. Лавочки установили по просьбе жителей, они решали куда что поставить. Ребята хорошо работали».
 
Но главной достопримечательностью обновленного двора всё же стали тротуары и проезжая часть. Раньше, рассказывают местные жители, из-за разбитого асфальта даже такси отказывались заезжать во двор. Подрядчик обещает, что когда работы будут завершены на все сто процентов двор преобразится ещё больше.
 
Виталий Куликов, директор подрядной организации: «Произвели демонтаж-монтаж бордюрного камня, сделали асфальтовое покрытие тротуаров, проезжей части. Объект практически завершен, осталось завезти чернозем, подправить некоторые нюансы с урнами, лавками».
 
Сегодня ремонтные работы продолжаются в 56-ти дворах Орла. 46 из них уже полностью заасфальтированы. И практически все получили положительные результаты проб асфальтового покрытия.





Антон Киселёв
16 июля 2019 года

 


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