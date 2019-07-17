Новости версия для печати Орловцам расскажут о «болевых точках» отпуска До 22 июля действует «горячая линия» регионального Роспотребнадзора.



Задать вопросы об эпидемиологической ситуации за рубежом, необходимости вакцинации или проведения химиопрофилактики, получить рекомендации потребителям туристических услуг, в том числе по поведению в условиях жаркой погоды, по питанию и использованию воды для питья любой житель региона сможете через единый консультационный центр Роспотребнадзора («ЕКЦ») в круглосуточном режиме по телефону:



8-800-555-49-43, а также с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13:00 до 13:45) по телефонам «горячих линий».





Анастасия Дорохова

17 июля 2019 года







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