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В Орле реализуется серия мероприятий по профилактике наркомании

В рамках акции «Подросток под защитой закона» проходит профилактика немедицинского употребления наркотических средств среди несовершеннолетних, выявление подростков, склонных или употребляющих наркотические средства, оказание им лечебно-профилактической помощи. Она продлится с июля по сентябрь 2019 года.

Все, кому нужна консультативно-психологическая помощь, могут обратиться по номеру 8 (4862) 72-51-32. Кроме того, работает общероссийский телефон доверия с единым номером 8-800-2000-122.

На период летних каникул в детских загородных оздоровительных учреждениях организована антинаркотическая акция «Даже не пробуй!». Продолжается индивидуальная профилактическая работа с семьями и несовершеннолетними лицами, которые находятся на иждивении граждан, потребляющих наркотические и психотропные вещества и привлеченных правоохранительными органами к административной ответственности. Семьи с асоциальным поведением, состоящие на учете в наркологическом диспансере, посещает «социальный патруль». Подведение итогов акции планируется в октябре 2019 года.