В Орле выявили факты нарушения прав инвалидов

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среда
17.07.2019
14:40:44
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В Орле выявили факты нарушения прав инвалидовОрловская прокуратура проанализировала результаты надзора за исполнением законодательства в сфере социальной защиты граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Всего за минувший период 2019 года выявлено свыше 100 нарушений, 30 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Среди нарушений – факты о ненадлежащем обеспечении инвалидов лекарственными препаратами. Судами удовлетворено 9 исков о возмещении людям расходов на медикаменты – на общую сумму более 320 тысяч рублей.
Отметим, в настоящее время на территории в регионе зарегистрировано более 61 тыс. инвалидов.
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