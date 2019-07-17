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В Орле выявили факты нарушения прав инвалидов

Всего за минувший период 2019 года выявлено свыше 100 нарушений, 30 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Среди нарушений – факты о ненадлежащем обеспечении инвалидов лекарственными препаратами. Судами удовлетворено 9 исков о возмещении людям расходов на медикаменты – на общую сумму более 320 тысяч рублей.

Отметим, в настоящее время на территории в регионе зарегистрировано более 61 тыс. инвалидов.