Новости версия для печати Специалисты Россельхознадзора обнаружили в Орловской области нелегальные карьеры на землях сельхозназначения Нарушения были выявлены в Краснозоренском и Дмитровском районах.



Ведомство планирует привлечь к административной ответственности «виновных в нарушении законодательства в области охраны окружающей среды». И это не единственные нарушения, зафиксированные специалистами в ходе проверок. С начала года выявлено 4 несанкционированные свалки, две из которых в Урицком районе устранены, по двум свалкам на в Ливенском и Болховском районах проводятся контрольно-надзорные мероприятия.

Всего составлено 182 административных материала о различных нарушениях, сумма наложенных штрафов превысила 1 миллион 800 тыс. рублей.





Мария Семак

17 июля 2019 года







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