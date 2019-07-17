Специалисты Россельхознадзора обнаружили в Орловской области нелегальные карьеры на землях сельхозназначения

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среда
17.07.2019
14:40:38
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Специалисты Россельхознадзора обнаружили в Орловской области нелегальные карьеры на землях сельхозназначенияНарушения были выявлены в Краснозоренском и Дмитровском районах.
Ведомство планирует привлечь к административной ответственности «виновных в нарушении законодательства в области охраны окружающей среды». И это не единственные нарушения, зафиксированные специалистами в ходе проверок. С начала года выявлено 4 несанкционированные свалки, две из которых в Урицком районе устранены, по двум свалкам на в Ливенском и Болховском районах проводятся контрольно-надзорные мероприятия.
Всего составлено 182 административных материала о различных нарушениях, сумма наложенных штрафов превысила 1 миллион 800 тыс. рублей.
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