Новости версия для печати Сегодня завершается прием заявок на участие в турнире по бадминтону в рамках благотворительного марафона «Добрые руки» Турнир проводится в поддержку выездной паллиативной службы Орла. Всех желающих ждут до 17 часов.







К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие хорошую физическую подготовку, знакомые с правилами этого вида спорта. Допуск врача – обязателен. Сам турнир будет проходить в течение двух дней - 20 и 21 июля. Чтобы принять участие в турнире, нужно заполнить специальную форму на сайте областной федерации бадминтона.К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие хорошую физическую подготовку, знакомые с правилами этого вида спорта.. Сам турнир будет проходить в течение двух дней - Главный организатор состязаний – герой России, космонавт Александр Мисуркин. Он поддерживает работу выездной паллиативной бригады с момента ее появления. Напомним, специалисты службы оказывают медицинскую и моральную поддержку тяжелобольным людям и их родственникам. Сейчас у врачей около 70-ти подопечных.





Мария Семак

17 июля 2019 года







На главную страницу





