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среда
17.07.2019
14:40:50
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Сегодня завершается прием заявок на участие в турнире по бадминтону в рамках благотворительного марафона «Добрые руки»Турнир проводится в поддержку выездной паллиативной службы Орла. Всех желающих ждут до 17 часов.
Чтобы принять участие в турнире, нужно заполнить специальную форму на сайте областной федерации бадминтона.
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие хорошую физическую подготовку, знакомые с правилами этого вида спорта. Допуск врача – обязателен. Сам турнир будет проходить в течение двух дней - 20 и 21 июля.
Главный организатор состязаний – герой России, космонавт Александр Мисуркин. Он поддерживает работу выездной паллиативной бригады с момента ее появления. Напомним, специалисты службы оказывают медицинскую и моральную поддержку тяжелобольным людям и их родственникам. Сейчас у врачей около 70-ти подопечных.
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