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Коротко о главном

- Не единогласно, но без споров и обсуждений. Депутаты Орла утвердили реконструкцию сквера Ермолова. Как прошла одна из самых коротких и напряженных сессий?





- Работа над ошибками. Что нужно исправить, чтобы получить «зачтено»? Мы побывали в одном из дворов, который готовят к сдаче.





- Вырубленные деревья в Детском парке заменят новыми - пообещали в мэрии Орла.





- В преобразовании района - видят плюсы. Главы поселений поделились с нашей съемочной группой своими надеждами на «муниципальный округ».





- По тургеневским аллеям Спасского прошла делегация из Германии. Что привело немецких фермеров на Орловщину?