Новости версия для печати ГИБДД напоминает: за «самозахват» на парковке места для инвалидов грозит штраф Сотрудники ГИБДД отмечают, что орловские автолюбители частенько занимают стоянки для инвалидов. Рейды по выявлению невнимательных водителей проводятся регулярно.



За самовольный захват места на стоянке, предназначенной для автомобилей граждан с ограниченными возможностями, предусмотрен штраф - 5 тысяч рублей. Если машину эвакуируют, придется заплатить за эвакуатор, а начиная со вторых суток - за содержание автомобиля на штраф стоянке.



Ольга Володина инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «С января 2019 года к административной ответственности привлечено 86 водителей транспортных средств нарушивших правило стоянки и занявших места, предназначенные для инвалидов. Большинство транспортных средств было эвакуировано».





Татьяна Тимохина

17 июля 2019 года







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