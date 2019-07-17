Новости версия для печати За минувшие сутки в Орловской области произошло 14 ДТП В двух авариях пострадали люди, погибших нет.



16 июля в 15:25 водитель 1990 г.р., управляя автомобилем «Ситроен С5», при движении задним ходом в районе д.4 по ул. Тургенева г.Орла,

сбил девушку 1987 г.р. В результате ДТП она получила телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи доставлена в травмпункт больницы им. Семашко, где после осмотра отпущена на амбулаторное лечение.



17 июля в 02:20 водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц» с полуприцепом «KOEGEL», двигаясь по автодороге Орел – Тамбов, совершил наезд на стоящий на проезжей части автомобиль «Фольксваген Транспортер». В результате ДТП пассажир «Фольксвагена» - мальчик 2014 г.р. - получил телесные повреждения, госпитализирован для обследования.





Орловское Информбюро

17 июля 2019 года







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