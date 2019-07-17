Новости версия для печати В Мценске идет благоустройство дворовых и общественных территорий В этом году на их благоустройство направят 25 млн рублей. В программу формирования современной городской среды вошли девять дворов и две парковые зоны. Работы идут полным ходом, и первые результаты уже есть.



Сквер Танкистов - одно из самых знаковый и памятных мест Мценска - давно уже нуждался в обновлении и благоустройстве. Первоначально здесь планировалось установить освещение и провести озеленение, но потом решили, что этого недостаточно. Уже за внебюджетные средства начали ремонт основания, на котором установлена боевая машина. Ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков придадут свежий вид и самому танку.



Сергей Чернышин, первый замглавы г. Мценска: «У нас есть еще вторая территория, это сквер Калинникова, там также предусмотрен ремонт в программы «Формирование современной и комфортной городской среды». Предусмотрен ремонт тротуаров, освещения, лавочек и постамент под памятник».

Работы идут и в девяти мценских дворах. Два из них уже готовы и находятся в стадии приемки. А вот мост через реку Зушу будут принимать только в начале следующего года. Сейчас там полным ходом идет реконструкция. Первый подрядчик не справился с поставленной задачей. Его заменили, и дело пошло быстрее.



Кирилл Провоторов, мастер строительно-монтажных работ: «На данный момент у нас демонтировано пролетное строение и ведутся работы на четырех из шести опор. Занимаемся устройством бетонной рубашки на опоре номер шесть и на опоре номер два. На пятой опоре рубашка полностью изготовлена, ее останется только окрасить».

Общая стоимость уже выполненных работ почти 78,5 млн рублей, что составляет 32% от сметной цены объекта.



Сергей Чернышин, первый замглавы г. Мценска: «Планируется завершить ремонтные работы к концу 2019 года, а ввести мост в эксплуатацию планируем в апреле 2020 года».

Строителям предстоит освоить еще порядка 150 млн рублей. Но, как утверждает подрядчик, сейчас они уже практически наверстали график и все будет сделано в срок.









Оксана Гранн

17 июля 2019 года







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