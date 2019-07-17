Новости версия для печати Жителям Орловской области пересчитали пенсии На данный момент таких 22 тысячи человек.



Региональный Пенсионный фонд напоминает, что социальную доплату к пенсии, рассчитанную согласно новому механизму, неработающие пенсионеры получают с мая 2019 года.



Прибавка к пенсии в результате вступивших в силу изменений положена неработающим получателям любого вида страховой пенсии или пенсии по государственному обеспечению, которым по состоянию на 31 декабря 2018 года была установлена социальная доплата. Перерасчет ее размера у каждого пенсионера произведен беззаявительно.



По прежним правилам социальная доплата к пенсии предоставлялась с целью доведения общей суммы материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе его проживания.





Анастасия Дорохова

17 июля 2019 года







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