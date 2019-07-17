Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Дворы и парки. Наша съемочная группа узнала, когда в Мценске закончатся работы по благоустройству.



- Почти два года без зарплаты. В СКР возбудили уголовное дело.



- Штраф за «самозахват» паковочного места получили 86 водителей. Все они оставили авто на местах для инвалидов.



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Вести-Орёл

17 июля 2019 года







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